Aston Villa et le Genevois Johan Manzambi sont restés muets mardi lors de la 5e journée de Ligue des champions. Ils se sont inclinés 1-0 contre Galatasaray à Istanbul.

Titulaire, Manzambi est sorti à la 74e, alors qu'aucune frappe cadrée n'avait encore été tirée de toute la rencontre. Trois minutes après son remplacement, un corner a débloqué la situation en faveur des Stambouliotes.

En renard des surfaces, Deniz Gül a profité d'une remise involontaire de Jackson pour ouvrir la marque sur la première véritable occasion de la formation turque. L'attaquant turc a dévié le cuir de la tête pour trouver le chemin des filets.

Les protégés d'Unai Emery enchaînent donc un sixième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Dans cette phase de ligue, c'est même leur 2e défaite de rang après leur revers 3-0 sur la pelouse de Barcelone. Ils restent ainsi bloqués à neuf points et voient Galatasaray revenir à hauteur.

Dans l'autre rencontre disputée en début de soirée, le LASK de Linz s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Bodö/Glimt. Un résultat qui permet aux Norvégiens de revenir dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe, eux qui comptent 7 points à trois journées du terme de la phase de ligue.

/ATS