Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé mardi "à l'unanimité" le sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Ceci aux dépens du Maroc, qui avait obtenu le titre sur tapis vert.

Le 17 mars dernier, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait déchu le Sénégal de son titre, sacrant le Maroc, pays organisateur de la compétition. Les Sénégalais s'étaient imposés 1-0 en finale le 18 janvier à Rabat, au terme d'un match chaotique où plusieurs de leurs joueurs avaient quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale.

/ATS