Double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain accueille la Roma mercredi en Ligue des champions (21h00). Le club français veut rester invaincu, malgré une infirmerie remplie.

Déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia pour de longs mois, le PSG doit désormais aussi faire sans Désiré Doué. L'attaquant français, brillant depuis le début de la saison en C1, s'est sérieusement blessé au genou droit samedi en Ligue 1.

L'entraîneur Luis Enrique va donc devoir trouver des solutions pour maintenir le rendement de son attaque, la meilleure depuis le début de la phase de ligue (20 buts en quatre matches). Toujours invaincus dans la compétition, les Parisiens restent favoris contre la Roma, actuel 2e de Serie A, mais qui n'a remporté qu'un match de Ligue des champions cette saison.

L'Inter Milan de Manuel Akanji visera quant à lui un troisième succès de rang dans la compétition contre Stuttgart (21h00). Le Club Bruges de Yann Sommer et Cheveyo Tsawa accueille de son côté Liverpool (21h00). Parmi les autres cadors européens, Barcelone fait le long voyage vers l'Azerbaïdjan pour défier le Sabah FC (18h45), alors que le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Lille (21h00).

/ATS