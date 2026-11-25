Le PSG a égaré ses premiers points en Ligue des champions lors de la 5e journée. Mercredi au Parc des Princes, les Parisiens ont partagé l'enjeu 2-2 avec l'AS Roma.

Hermoso a mis les Romains sur orbite dès la 5e, mais Zabarnyi a égalisé à la 18e. La deuxième mi-temps fut une affaire de penalties. Dembelé a transformé le sien à la 62e, mais les Italiens ont fait de même à la 78e grâce à Malen. Le PSG reste donc deuxième avec 13 points, soit à deux longueurs du Real Madrid et son bilan immaculé de cinq victoires en autant de rencontres.

Soirée difficile pour Yann Sommer et Bruges face à Liverpool. En Belgique, les Reds l'ont emporté 3-0. Coupable d'une mauvaise relance au pied, Sommer n'a pas pu gommer son erreur et Isak a ouvert le score à la 13e. Le Suédois marquera encore le 3-0 à la 82e, alors que Florian Wirtz a inscrit le 2-0 trois minutes avant de fort belle façon en brossant le ballon pas loin de la lucarne droite.

Akanji et l'Inter ont eux obtenu une victoire importante contre Stuttgart (2-0). Akanji a joué toute la rencontre pour les Lombards, tandis que Jaquez est entré à la 71e.

Lille a réussi un joli exploit en s'offrant un succès de prestige 2-1 face au Bayern. Upamecano a ouvert la marque à la 13e, mais les Nordistes ont refait leur retard en deuxième période. Ayase a égalisé à la 62e puis trois minutes après, c'est Pavlovic qui a eu un vilain réflexe en inscrivant un superbe autogoal à la suite d'une frappe d'Ethan Mbappé sur le poteau. Les Lillois ont profité des nombreuses absences du côté bavarois. Les Allemands ont joué sans Neuer, Olise ni le Ballon d'Or, Harry Kane.

Manchester United est allé faire match nul 2-2 à Lisbonne face au Sporting, pendant que l'Atletico Madrid a battu Viking Stavanger 2-0.

/ATS