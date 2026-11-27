Arsenal a annoncé vendredi le départ de l'entraîneure de l'équipe féminine, Renée Slegers, championne d'Europe en 2025. Elle est emportée par le début de saison "décevant" des Londoniennes.

"Nous pouvons confirmer que Renée Slegers a quitté, d'un commun accord, son poste d'entraîneure principale de notre équipe première féminine. Renée s'en va après un début de saison 2026/27 décevant, ainsi que l'entraîneur adjoint Aaron D'Antino", a écrit le club où évolue l'internationale suisse Géraldine Reuteler dans un communiqué.

La Néerlandaise de 37 ans avait succédé en octobre 2024 au Suédois Jonas Eidevall, dont elle était l'adjointe, d'abord en intérim puis de manière permanente. Avec elle, Arsenal avait gagné la Ligue des champions en mai 2025, contre les favorites du FC Barcelone.

Elle n'a pas survécu au début de saison raté de son équipe en Women's Super League (WSL). Arsenal apparaît à la sixième place, à douze points du leader Chelsea, après n'avoir remporté que trois de ses onze premiers matches. En Ligue des champions, les Londoniennes ont gagné deux rencontres seulement en cinq journées, ce qui les place au huitième rang sur dix-huit équipes engagées.

/ATS