Joshua Kimmich, vice-capitaine du Bayern Munich, a critiqué les dirigeants du club pour avoir mis la pression sur son coéquipier Jamal Musiala. Ce dernier souffre d'un dysfonctionnement neurologique.

"Bien sûr, le club passe toujours en premier, il est plus grand que les joueurs, mais il n'est pas plus grand que l'homme. C'est absolument inacceptable et indigne du Bayern", a déclaré Kimmich - cité par l'agence allemande SID - mercredi soir à l'issue du match perdu par le Bayern à Lille en Ligue des champions (2-1).

Ces deux dernières semaines, les personnalités les plus importantes du club, le président d'honneur du Bayern Uli Hoeness, le président du directoire Jan-Christian Dreesen et l'ancien président du directoire et actuel membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge se sont tour à tour interrogés sur la capacité de Musiala à retrouver un jour son meilleur niveau.

Rummenigge est allé le plus loin en semblant même remettre en question le montant du salaire de Musiala - estimé à 25 millions d'euros (environ 23 millions de francs) par an - en déclarant : "s'il ne redevient pas le Jamal d'autrefois (...) franchement, les conditions financières actuelles ne seraient plus justifiables".

"Jamais ce genre d'affaire ne doit être réglé au détriment d'un joueur", a insisté Kimmich, rappelant que le club se targue souvent d'être "une famille et de se serrer les coudes".

/ATS