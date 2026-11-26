La FIFA fait l'objet d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ont réussi à accéder à des données personnelles de la Fédération internationale de football.

"L'attaque criminelle" a donné aux hackers "un accès non autorisé à un nombre limité de données personnelles et professionnelles", confie jeudi un porte-parole de la FIFA à l'agence de presse allemande dpa. La fédération est à pied d'oeuvre pour élucider le cas en collaboration avec les autorités compétentes dont les autorités judiciaires.

La fédération sise à Zurich n'a pas donné davantage d'informations sur le type de cyberattaque qu'elle a subi. Selon dpa, cette action n'est toutefois pas liée avec le projet avorté de vendre les droits de la Coupe du monde à des investisseurs.

"La FIFA condamne avec la plus grande fermeté l'acquisition et la publication illégales d'informations, en particulier de données liées à des personnes", souligne-t-elle. "De tels agissements constituent une violation grave et inacceptable de la sphère privée et peuvent avoir des conséquences considérables pour les personnes touchées."

/ATS