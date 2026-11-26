Soirée à oublier pour les deux clubs suisses engagés en Conference League. Jeudi, Thoune s'est fait battre par l'Ajax 4-0, alors que Lugano s'est incliné 2-0 à Jablonec.

La marche était tout simplement trop haute pour les Bernois. A Amsterdam, Thoune s'est fait laver par l'Ajax. Les Bernois ont subi l'ouverture du score dès la 6e par Bounida.

L'une des seules occasions thounoises est venue à la 36e lorsque Daley Blind a commis une mauvaise relance, ce qui a permis à Dursun de partir affronter ter Stegen, mais c'est le portier néerlandais qui a eu le dernier mot. Un ter Stegen qui a fait une très bonne relance à la 41e et l'Ajax a pu doubler la mise par Marcos Leonardo.

Les Bataves vont encore inscrire deux très jolis buts. A la 70e, le Marocain Bounida a trouvé la faille une deuxième fois sur un très joli coup franc du droit.

La plus grosse chance du champion de Suisse est tombée à la 88e lorsque Dursun a expédié de la tête le ballon sur le poteau. Et juste derrière une inspiration de Berghuis a donné lieu au 4-0 après qu'il a vu Steffen avancé.

Thoune ne compte qu'une victoire en quatre matches.

Sous une légère neige à Jablonec, Lugano a lui subi sa première défaite de cette phase de ligue. En Tchéquie, les Tessinois ont courbé l'échine 2-0. Et les hommes de Mattia Croci-Torti peuvent s'en vouloir, car les Tchèques n'ont pas montré grand-chose avant leur ouverture du score sur coup franc à la 70e. Von Ballmoos n'a pas été aidé par sa défense en la circonstance. Le remplaçant Dos Santos a eu une belle occasion dans la foulée, mais les Tchèques ont pu doubler la mise à la 85e par Jawo.

Au classement, Lugano occupe toujours une très bonne sixième place.

/ATS