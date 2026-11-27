Lugano continue de compter sur son meneur de jeu Anto Grgic.

Le milieu de 29 ans a prolongé de quatre ans, soit jusqu'en 2031, son contrat qui arrivait à échéance l'été prochain, a indiqué le leader de Super League vendredi.

Grgic avait rejoint le club tessinois en 2023 en provenance du FC Sion et s'y est imposé comme un joueur clé. Cette saison, il a disputé l'ensemble des rencontres de championnat avec les Bianconeri, délivrant quatre passes décisives. En Conference League, le Zurichois avait inscrit sur penalty le but de la victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade à la mi-octobre (3-2).

/ATS