Le Stade Lausanne-Ouchy a poursuivi sa série d'invincibilité en Challenge League vendredi lors de la 15e journée. Les Vaudois se sont imposés 2-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge.

Les protégés de Dalibor Stevanovic ont plié la rencontre dès la première période grâce aux réussites de Vasco Tritten (19e) et de Théo Bouchlarhem sur penalty (38e). Les Stadistes ne sont plus qu'à trois matches du record du FC Zurich en 2016/17, qui était resté invaincu lors des 18 premières journées de deuxième division.

A la Schützenwiese, Winterthour a infligé une correction à Rapperswil-Jona 6-1, et reprend la deuxième place avec 28 unités contre 26 pour Yverdon, qui affrontera Wil samedi. Enfin, Aarau s'est imposé 2-0 à Kriens.

/ATS