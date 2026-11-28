L'international suisse Johan Manzambi a disputé son 1er match en intégralité depuis son arrivée à Aston Villa cet été. Il a également fêté une passe décisive face à Ipswich Town (2-2) samedi en PL.

A la 16e, le Genevois a trouvé Alysson dans la profondeur, qui a ouvert la marque, avant qu'Emersonn n'égalise en faveur des "Tractors Boys" deux minutes plus tard. A la 26e, João Gomes a redonné une longueur d'avance aux Villans, mais Leif Davies a scellé le score final une demi-heure après.

Avec ce 4e match nul de rang, Aston Villa (15 points) fait du surplace dans le ventre mou du classement de Premier League. Plus tôt dans la soirée, Manchester United s'est enfoncé encore un peu plus dans la crise en s'inclinant 4-0 à domicile contre Brentford. Les Red Devils avaient été défaits sur le même score contre Liverpool lors de la précédente journée, et restent en position relégable (19e, 8 points).

/ATS