Le match entre le FC Haute-Ajoie et Besa Bienne sera rejoué. Après plus de deux heures d’audience ce mercredi, la ligue a finalement donné gain de cause à l’équipe ajoulote, comme indiqué ce vendredi dans « Le Quotidien jurassien ». La nouvelle rencontre devrait se tenir avant la reprise du prochain tour de 2e Ligue interrégionale, soit en février.

Pour rappel, les Ajoulots s’étaient inclinés face aux Biennois le 25 octobre dernier et avaient déposé protêt à la suite d’un changement refusé par les arbitres. Si ce protêt avait été accepté, l’incertitude planait encore sur la tenue d’un nouveau match, car Besa Bienne avait fait appel à la décision. Présent mercredi à Berne lors de l’audience, l’entraîneur ajoulot Valentin Focki a expliqué au Quotidien jurassien que l’équipe avait simplement fait valoir ses droits et demandé le respect du règlement. /pch