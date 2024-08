Phénoménal, Steve Guerdat se pare d’argent aux JO de Paris

Steve Guerdat écrit une nouvelle page du sport jurassien. Le cavalier vadais a gagné la médaille d’argent aux Jeux olympiques ce mardi à Paris. Il a terminé 2e du concours individuel de saut d’obstacles sur la piste de Versailles. Sur son cheval Dynamix de Belheme, l’enfant de Bassecourt a réalisé deux parcours exceptionnels

Il a débuté le concours par un sans-faute et a réalisé le meilleur temps (80''99) devant le Néerlandais Maikel Van der Vleuten sur Beauville (82'06) et l'Allemand Christian Kukuk sur Checker 47 (82''38). Ces trois cavaliers ont été les seuls à réussir un sans-faute en première manche. Le barrage a été nécessaire pour les départager. Et dans cette épreuve, Steve Guerdat a fait tomber une barre sur l'avant-dernier obstacle. Avec un temps 38''38, il devance tout de même le Néerlandais Maikel Van der Vleuten, lui aussi auteur d'une erreur mais qui a été moins rapide que le Jurassien (39''12). C'est donc l'Allemand Christian Kukuk qui, grâce à un nouveau sans-faute, s'empare de l'or.



Cette nouvelle médaille olympique est historique après le titre gagné aux JO de Londres en 2012. /mle

