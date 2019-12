« Je suis persuadé qu’on va se sentir à la maison »

Gary Sheehan est « heureux » d’avoir trouvé une solution pour jouer la finale de la Coupe de Suisse ailleurs qu’à Davos. Comme nous vous le révélions jeudi, le HC Ajoie a trouvé une entente pour disputer cette rencontre à Lausanne, le 2 février. L’entraîneur du HCA est « persuadé » que ses joueurs se sentiront à la maison dans la nouvelle patinoire vaudoise qui dispose presque de 10'000 places. D’après Gary Sheehan, Lausanne était la meilleure solution possible pour organiser cet événement.





Insatisfaction à propos de l’horaire du match

Le coup d’envoi de cette finale fixé à 18h n’est pas du goût de Gary Sheehan. Selon lui, cet horaire ne convient pas à un tel événement qui se veut familial. « On doit aussi penser aux gens qui se déplacent, aux joueurs qui multiplient les matchs en janvier », peste l’entraîneur du HCA. D’après lui, ni le HC Ajoie ni le HC Davos ne sont satisfaits de cet horaire. Ce dernier a été fixé par la Radio et Télévision Suisse, qui diffuse la rencontre. D’après Swiss Ice Hockey, l’heure de début du match ne va plus être modifiée, la faute à d'autres événements sportifs qui ont lieu également le 2 février. /mle