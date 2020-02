Le HCDV brille mais le HCT s’incline

Le HC Delémont-Vallée remporte l’acte I des demi-finales des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Il s’est imposé devant son public contre Star Chaux-de-Fonds 5-2 (1-0, 1-1, 3-1) samedi. Il mène ainsi 1-0 dans cette série au meilleur des cinq matches.

Les Delémontains ont très bien commencé la partie puisqu’ils menaient 2-0 après la première demi-heure de jeu. Ils ont ensuite joué à se faire peur. Les Neuchâtelois sont revenus dans la partie peu avant la deuxième sirène. Le HCDV n’a cependant pas tremblé et a su tuer le match dans la dernière période.





Soirée noire pour le HC Tramelan

Le HC Tramelan rate son entrée en matière en demi-finale. Il s’est incliné sur sa glace contre Le Locle 4-2 (1-1, 2-1, 1-0). Les Tramelots ont mal débuté en encaissant un but après moins de deux minutes de jeu, mais ils ont réussi à égaliser assez rapidement. La barque du HCT a ensuite pris l’eau dans la deuxième période et les Neuchâtelois ont pris un avantage de deux longueurs. Malgré le 3-2 inscrit juste avant la deuxième pause, le HC Tramelan n’a pas réussi à revenir à la hauteur du Locle et a fini par encaisser le but fatal dans les 30 dernières secondes.

Avec cette défaite, le HCT est mené 1-0 dans cette série au meilleur des cinq matches. /lge