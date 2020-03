Le HCDV champion !

Enfin le titre pour le HC Delémont-Vallée. Les hockeyeurs de la capitale sont devenus champion du groupe 1 de 2e ligue après trois échecs consécutifs en finale. Ils se sont imposés au Locle 6-3 jeudi soir lors du 4e acte de la finale des play-off. Les Fantômes enlèvent cette série 3-1.

L’équipe de Michaël Chételat s’est livrée à un chassé-croisé lors du tiers initial avec l’équipe neuchâteloise qui par deux fois a répondu aux buts de Célien Gygax (4e 1-0) et Léo Gygax (7e 2-1). Le score n’a pas évolué pendant la deuxième période et le HCDV a pu faire une première différence dans le dernier « vingt » grâce à des réussites de Jérôme Choffat (41e 3-2) et Célien Gygax (47e 4-2). L’ancien joueurs du HC Franches-Montagnes Joan Siegriest a relancé le Locle, mais Arnaud Neukomm (56e 5-3) et Arthur Pouilly (58e 6-3) ont assis le succès et le sacre jurassien.

Le HC Delémont-Vallée va à présent disputer la finale romande contre les Vaudois de Prilly. /emu