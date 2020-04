Gary Sheehan fidèle, des mouvements dans l’effectif

Fribourg-Gottéron fait le bonheur du HC Ajoie. Les Dragons ont annoncé ce mardi la prolongation du bail de Christian Dubé dans le double rôle d’entraîneur et de directeur technique de la formation de National League. Ils n’ont donc pas donné suite à la piste menant à Gary Sheehan. De ce fait, le Québécois vivra bien un 7e hiver dans le Jura à diriger le HCA en Swiss League de hockey sur glace. « C’est une très bonne chose, nous sommes soulagés », avoue Vincent Léchenne. Le directeur technique ajoulot rappelle que des discussions ont eu lieu entre le technicien canadien et le club fribourgeois.

Cette annonce intervient le jour même du début des entraînements estivaux des « jaune et noir ». La reprise a été bouleversée par la pandémie de coronavirus. La première session collective s’est déroulée par vidéoconférence mardi matin. Les joueurs ont ainsi suivi à distance les exercices de leur préparateur physique Jordan Eschmann. Ce sera ainsi deux fois par semaine pour compléter les programmes individuels.





Quatre arrivées, départ de Nicolas Thibaudeau

Le contingent actuel du HC Ajoie pour la saison 2020/2021 fait état de 2 gardiens, 7 défenseurs et 12 attaquants. Le club a annoncé mardi après-midi quatre signatures. Les défenseurs Malo Gfeller (Ajoie U20) et Thomas Hofmann (La Chaux-de-Fonds) et les attaquants Arnaud Schnegg (La Chaux-de-Fonds) et Marc Camichel (Lugano) apporteront de la jeunesse dans le vestiaire jurassien. « On va faire confiance aux jeunes, précise Vincent Léchenne, en glissant qu’une chose très positive devrait arriver pour le début des entraînements sur glace en août ». Le HCA est en effet prêt à étoffer son contingent avec un ou deux attaquants supplémentaires. Il poursuit également des discussions avec le HC Bienne quant à l’avenir du défenseur David Prysi, prêté l’hiver dernier dans le Jura. Le cadre élargi de la première équipe sera complété par le défenseur Jonathan Moine et les attaquants Jimmy Richard, Thibaut Henry, Colin Gfeller et Swen Meusy du mouvement juniors.

En revanche, les supporters ajoulots ne verront plus Nicolas Thibaudeau à l’œuvre avec le maillot de leur club de cœur. Le contrat de l’attaquant n’a pas été prolongé. « Sa première saison a été assez compliquée, la deuxième était bien mieux », juge Vincent Léchenne. Ce choix a été dicté, notamment, pas des questions financière. /msc