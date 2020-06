Stabilité au HC Moutier

Il n’y a pas de révolution de palais au HC Moutier. Le club prévôtois de hockey sur glace mise sur la stabilité en vue du prochain championnat de deuxième ligue. Il poursuit sa politique d’intégration de jeunes joueurs. Le HCM compte six arrivées – dont le retour à la compétition de Jérôme Péteut – et trois départs. Le cas de quatre joueurs est encore en suspens. L’entraîneur Peter Oppitz a été reconduit dans ses fonctions et Marcel Boschung sera son assistant. Ce dernier a œuvré durant plusieurs années dans le mouvement junior de Genève-Servette. /rch-comm