Tramelan frustre Moutier

Les Requins ont croqué le HC Moutier pour lancer leur saison. Les hommes de Martin Bergeron ont pris la mesure du HCM 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 1-0) après les tirs au but samedi en 2e ligue. Sur la glace de leur rival, les hockeyeurs du HCT ont réalisé le meilleur départ en ouvrant le score par Kenny Vuilleumier (11e 1-0). Le locaux ont toutefois réagi coup sur coup après le thé grâce à Raphaël (22e 1-1) puis David Sauvain (29e 1-2). Gaëtan Forster (53e 2-2) a ensuite remis les pendules à l’heure pour offrir les prolongations puis les tirs au but à ses couleurs, pour le résultat que l’on connaît. Au classement, Tramelan est 5e et précède Moutier de deux unités. /ygo