Le HC Ajoie en quarantaine

Le HC Ajoie fait les frais du coronavirus. Un joueur de l’équipe jurassienne de Swiss League a été testé positif au coronavirus. Le joueur du HCA ressentait des symptômes et le résultat positif a finalement été annoncé lundi soir, selon le Quotidien jurassien. L’équipe a été mise en quarantaine préventive et la mesure devrait être officiellement prononcée ce mardi par le médecin cantonal.





Calendrier encore chamboulé

Les « jaune et noir » ne s’entraîneront pas ce mardi et leur match prévu mercredi à Langenthal tombera très certainement à l’eau. La rencontre planifiée dimanche contre les GCK Lions est elle aussi compromise et la tenue du premier match des Ajoulots dans leur nouvelle patinoire, attendue le 18 novembre, semble de plus en plus incertaine.

Un premier joueur du HC Ajoie avait déjà été infecté par le coronavirus. Il n’avait pas été en contact avec le reste de l’effectif et l’équipe jurassienne n’avait pas été mise en quarantaine. /mmi