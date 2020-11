Nouveaux reports pour le HC Ajoie

Le calendrier du HC Ajoie est à nouveau bouleversé… et plutôt deux fois qu’une. Les « jaune et noir » ont été placés en quarantaine lundi soir suite à l’apparition de deux cas positifs au Covid-19 dans leur effectif. La durée de cette pause forcée n’est pas encore connue. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le HCA ne chaussera pas les patins cette semaine en Swiss League. Son directeur technique Vincent Léchenne l’a confirmé mardi matin à RFJ. Les hockeyeurs jurassiens ne se rendront pas à Langenthal mercredi soir. Ils n’iront pas non plus défier les GCK Lions dimanche à Küsnacht. Ces deux parties n’ont pas encore été refixées dans le calendrier des Ajoulots.





Match ou non le 18 novembre ?

Une question se pose désormais. Le HC Ajoie pourra-t-il disputer son premier match dans la Raiffeisen Arena mercredi prochain, le 18 novembre ? Impossible d’y répondre à l’heure actuelle. Cela dépendra de la date de fin de quarantaine imposée au HCA. On devrait en savoir davantage dans les prochaines heures. /msc