Le HC Ajoie en quarantaine jusqu’au 19 novembre

Le Covid-19 prend ses quartiers dans le vestiaire du HC Ajoie. À l’arrêt depuis mardi et l’annonce de deux cas positifs au coronavirus dans son effectif, le club de Swiss League va rester au repos forcé jusqu’à jeudi de la semaine prochaine, le 19 novembre. Les tests effectués mardi après-midi par l’ensemble du groupe ajoulot – joueurs et staff technique – ont révélé quatre nouvelles infections. Le directeur technique des « jaune et noir » l’a confirmé à RFJ mercredi en fin de journée. Le HCA fait donc face à six cas positifs dans ses rangs.





La découverte de la Raiffeisen Arena repoussée

Le médecin cantonal jurassien a imposé la mise en quarantaine de toute l’équipe. Le HC Ajoie pourra reprendre les entraînements dans dix jours, le vendredi 20 novembre. C’est à cette occasion qu’il prendra officiellement possession de sa nouvelle demeure. Car – et c’est le principal enseignement de l’annonce de la durée de cette mise en quarantaine – l’équipe de Swiss League ne jouera pas son tout premier match dans la Raiffeisen Arena mercredi prochain, le 18, face à Sierre. Les Ajoulots devront patienter jusqu’au mardi 24 novembre et un affrontement prévu face à Thurgovie, si tout va bien.





Dix matches de retard

Le calendrier de la troupe de Gary Sheehan est donc à nouveau bouleversé. Les deux matches qu’elle devait disputer cette semaine – mercredi à Langenthal et dimanche sur la glace des GCK Lions – ont été reportés. Les deux rencontres de la semaine prochaine le seront aussi. Ajoie devait donc accueillir Sierre le 18 novembre et se rendre à Kloten le samedi 21. Conséquence, les « jaune et noir » devraient renouer avec la compétition en comptant dix matches de moins au classement que certains adversaires. Si tout va bien d’ici-là, cette reprise interviendra 18 jours après le 6e et dernier match du HCA, c’était vendredi dernier du côté de Winterthour. /msc