Fin de saison pour les hockeyeurs des 2e, 3e et 4e ligues

Clap de fin pour les équipes de 2e, 3e et 4e ligues de hockey sur glace. La Regio League a pris la décision d’arrêter définitivement ces championnats au regard de la situation sanitaire actuelle. Un redémarrage est jugé irréaliste pour des raisons organisationnelles et faute de temps. Aucune formation ne sera promue ou reléguée.

Au sujet de la MySports League et de la 1re ligue, les organes compétents ont fixé au 20 février le dernier délai pour une éventuelle reprise, avec au moins trois semaines d’avance pour l’entraînement. Il faudra donc pour cela que les autorités fédérales et cantonales lèvent toutes les restrictions à partir du 1er février au plus tard. Dans l’Arc jurassien, le HC Franches-Montagnes, le HC Université Neuchâtel, le HC Delémont-Vallée et le HC St-Imier restent donc dans l’attente.

La Regio League indique enfin, au sujet de la relève, qu’elle s’engage pour que les joueurs puissent reprendre la compétition aussi vite que possible. /comm-rch