Valentin Nussbaumer rejoint le HC Davos

Valentin Nussbaumer change d'air. Le hockeyeur jurassien quitte le HC Bienne avec effet immédiat, d'après une annonce faite ce lundi par le club seelandais de National League. Il rejoint Davos, actuellement 7e du classement. Valentin Nussbaumer avait retrouvé le HCB en janvier 2020 après un passage en Amérique du Nord. En tout, il a porté le chandail seelandais à une soixantaine de reprises dans l'élite du hockey sur glace helvétique, inscrivant 11 points.

Ce transfert intervient dans le cadre d'un échange de joueurs conséquent entre le HC Bienne et le HC Davos. Le Suédois David Ullström quitte lui aussi la Tissot Arena pour rejoindre les Grisons, alors que le Valaisan Luca Hischier et le Finlandais Perttu Lindgren font le chemin inverse et patineront avec le HCB. /comm-mle