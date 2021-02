Un an déjà !

Une marée « jaune et noir » déferle sur Lausanne. La cité vaudoise devient la capitale jurassienne le temps d’un dimanche. Plus de 8'000 personnes font le déplacement de la Vaudoise aréna. Ils poussent le HC Ajoie pour réaliser l’un des plus grands exploits du hockey sur glace suisse. La troupe de Gary Sheehan renverse Davos et remporte la Coupe de Suisse. C’était il y a un an jour pour jour, le 2 février 2020. Peu avant 18h, les Jurassiens présents dans les travées de la patinoire vaudoise entonnaient la Rauracienne. Puis tout s’enchaînait comme dans un rêve.