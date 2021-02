Des premiers renforts pour Ajoie

Le HC Ajoie donne de la profondeur à son effectif. Il a acquis les licences B de David Aebischer et de Lilian Garessus. Le premier est un défenseur de 20 ans. Il est prêté par Fribourg et rejoindra le club de Swiss League dès lundi. Il devrait même être aligné lundi soir face à La Chaux-de-Fonds, selon le directeur technique du HCA Vincent Léchenne. Ce jeune hockeyeur a disputé 29 matches de National League cet hiver. Son arrivée devrait soulager la défense ajoulote, alors que Giacomo Casserini et Jordane Hauert n’ont pas joué samedi à Zoug. Le premier se plaint du ménisque alors que le capitaine pourrait souffrir d’une petite commotion.





Des contacts à Genève

Lilian Garessus est mis à disposition par Bienne. Cet attaquant de 17 ans est issu du mouvement juniors du HCA. Il a rejoint le Seeland il y a trois ans pour poursuivre sa formation. Ce Jurassien a fait ses premiers pas en National League cet hiver et compte six apparitions avec le HCB. Il sera appelé par le HC Ajoie en cas de besoin, selon Vincent Léchenne qui compte bien l’observer en vue de la saison prochaine.

Le directeur technique ajoulot a confié à RFJ avoir également activé des licences B du côté de Genève. Il dévoilera les noms de ces éléments lorsqu’ils débarqueront à Porrentruy. /msc