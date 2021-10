Le HC Ajoie tient son 5e étranger

Le HC Ajoie continue de piocher au Québec. Il annonce ce mercredi la signature d’un ailier canadien de 23 ans. Maxime Fortier va rejoindre le club de National League en fin de semaine. Cette arrivée doit permettre de pallier les absences de Guillaume Asselin et de Jonathan Hazen. « C’était l’un de nos premiers choix », a confié Vincent Léchenne à RFJ. Le directeur technique du HCA se dit « très heureux » de cet engagement et « pas inquiet » quant à l’état de forme de son nouveau joueur. Maxime Fortier n’a, en effet, pas encore joué cette saison. Il a effectué plusieurs camps de préparation en AHL, la 2e division nord-américaine. Le Québécois était sous contrat avec les Greenville Swamp Rabbits, un club d’ECHL (3e division nord-américaine). L’hiver dernier, il a défendu les couleurs des Bratislava Capitals (36 matches pour 8 buts et 10 assists) et de Manchester Storm (14 matches pour 8 buts et 5 assists).





Sur la glace vendredi ?

Maxime Fortier doit encore obtenir son visa avant de pouvoir mettre le cap sur le Jura. Selon Vincent Léchenne, l’attaquant devrait embarquer sur un vol pour la Suisse jeudi soir. Il pourrait ainsi être aligné dès vendredi à Langnau, puis samedi à Porrentruy face à Fribourg. Son engagement porte jusqu’à la fin de l’année avec une option pour prolonger le contrat jusqu’au terme de la saison.





Encore des recherches

Cette arrivée ne signifie pas que le HC Ajoie n’est plus actif sur le marché. Le club jurassien compte enrôler un étranger supplémentaire – un 6e – pour ajouter de la concurrence à son effectif. Le directeur technique « jaune et noir » précise qu’il recherche un joueur d’expérience appelé à rejoindre le Jura pour le reste de la saison. /comm-msc