Ajoie prend un point à défaut d’enchaîner

À force de partir en retard, le HC Ajoie égare des points sur la route. Au lendemain de sa victoire face à Zurich, il n’a pas su rééditer le coup sur la glace d’Ambri samedi soir dans le championnat de National League. Il a quitté la Gottardo Arena battu 3-2 après prolongations. S’il y avait mieux à faire, notamment dans la période initiale, la troupe de Gary Sheehan empoche des unités dans deux matches consécutifs pour la 2e fois de la saison. La confiance revient dans les rangs de la lanterne rouge.





Un chassé-croisé haletant

Les « jaune et noir » devront soigner leurs entames de rencontre s’ils entendent au plus vite signer deux victoires consécutives dans ce championnat. Une fois de plus, ils auraient pu voir leur adversaire classer l’affaire dans le premier tiers, tant la domination léventine a été nette. Mais avec du cœur et sous l’impulsion d’un Maxime Fortier au four et au moulin, le HCA est revenu dans le match en égalisant par le Québécois à la 23e. Les Jurassiens ne se sont pas laissés abattre lorsqu’Ambri a repris les devants à la 28e. Et c’est encore Fortier, à l’entame du dernier tiers (41e), qui a remis les compteurs à égalité. Malgré une grosse débauche d’énergie, les Vouivres ont fini par craquer, en infériorité numérique, après 39’’ de prolongations.