Un mois d’absence pour Maxime Fortier

Le verdict de la faculté est tombé pour Maxime Fortier. L’attaquant du HC Ajoie va manquer les quatre à six prochaines semaines de compétition. La durée de son indisponibilité a été dévoilée ce mercredi par le club jurassien de hockey sur glace. Le Québécois ne devrait donc pas rechausser les patins avant la pause olympique prévue du 29 janvier au 22 février. Il s’est cassé le nez jeudi dernier lors d’un match de National League face à Davos. Il a été opéré dès le lendemain.





Pas de pression sur Jonathan Hazen

Maxime Fortier rejoint son compatriote Jonathan Hazen à l’infirmerie du HCA. L’autre ailier québécois se remet d’une blessure à la rotule gauche. Indisponible pour quatre mois, il ne renouera pas avec la compétition avant fin février. Il pourrait même ne plus rejouer de la saison, selon le directeur technique du HC Ajoie Vincent Léchenne. « On ne va pas brûler les étapes, dit-il. On décidera avec le joueur, on sera à l’écoute ». Jonathan Hazen a rechaussé les patins en douceur ces dernières semaines et se remet bien, pour l’heure, de son opération. /comm-msc