J-1 pour Sarah Forster et la Suisse

Du sport, mais pas que…

Si ce tournoi olympique revêt une importance sportive, c'est aussi une vitrine de choix pour le hockey sur glace féminin. « On sait que depuis Sotchi l’engouement pour le hockey féminin a évolué. Indirectement ça va remettre un petit coup de boost peu importe ce qu’il arrive », explique la Jurassienne qui devra aussi s’adapter aux tribunes vides, le public étant interdit dans les patinoires chinoises. « On a connu ça à Calgary. Ce n’est pas nouveau. Dans nos patinoires il n’y a pas non plus beaucoup de monde. C’est à nous, l’équipe, de pouvoir faire du bruit et de se sentir bien », ajoute encore Sarah Forster. /mmi