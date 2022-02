Commentaire : « Ils ont gagné des titres. Ils ont aussi gagné les cœurs »

Le HC Ajoie s’est donc retrouvé dans le grand bain de l’élite, mais cette fois comme Petit Poucet. Ce défi, Gary Sheehan l’a relevé, dans la difficulté. Mais il n’ira pas au bout. Dure loi et dure réalité du sport collectif. Le technicien québécois quitte ainsi le HCA au cours de sa huitième saison à la bande, avec trois titres dans les bagages. C’est forcément un jour triste. Mais c’est également un jour de reconnaissance. Chapeau l’artiste, et respect ! Chapeau aussi à Vincent Léchenne, qui a clairement apporté sa pierre à l’édifice. Reprenons enfin le mot le plus utilisé sur les réseaux sociaux à l’annonce de la séparation : « merci » ! Gary Sheehan et Vincent Léchenne ont gagné des titres. Ils ont aussi gagné les cœurs.