Sarah Forster : « Ce match, on l’attend depuis quatre ans »

Sarah Forster rêve toujours d’une médaille olympique à Pékin. La Jurassienne et l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace jouent leur quart de finale samedi à 5h10, heure suisse. Elles défient la Russie. Selon Sarah Forster, cette rencontre est la plus importante pour la sélection depuis plusieurs années. « Ce match, on l’attend depuis quatre ans », estime la Vadaise. En cas de victoire, la Suisse pourrait en effet cultiver son rêve de médaille en accédant au dernier carré. La formation helvétique connaît bien son adversaire. Dans le tour préliminaire, les Russes avaient battu les Helvètes 5-2, faisant notamment parler leur vitesse de patinage. « On est prévenu, il faudra qu’on s’en tienne à notre plan de match », affirme Sarah Forster.