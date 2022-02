Le HC Moutier au 7e ciel

On n’arrête plus le HC Moutier. Les hockeyeurs prévôtois se sont imposés à Fleurier 5-2 (3-1 2-1 0-0) vendredi en 2e ligue pour le dernier match de la saison régulière. Il s’agit de leur 7e victoire de suite en championnat. Les visiteurs ont vite pris une option en menant 2-0 après 10 minutes de jeu grâce à des buts d’Anthony Stalder et de David Chételat. Jérôme Péteut a redonné deux longueurs d’avance aux « bleu et blanc » juste avant le premier thé après la réduction de l’écart adverse. Alessio Assuelli et Tim Hostettmann ont ensuite assuré la victoire dès la mi-match. Le HCM est 3e du classement, à une longueur du leader Tramelan et à égalité de point avec le 2e Star Chaux-de-Fonds, qui ont tous les deux un match de moins au compteur. /emu