Pas de médaille pour Sarah Forster à Pékin

La 11e médaille suisse ne viendra pas de Sarah Forster et de l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace. Les Suissesses se sont inclinées face à la Finlande 4-0, ce mercredi, dans la petite finale des Jeux olympiques. Les Finlandaises obtiennent la médaille de bronze. Sarah Forster ne décroche donc pas sa 2e médaille olympique avec la Suisse après celle remportée lors des JO de Sotchi en 2014.



Pour l'équipe nationale, la marche était trop haute. Face à des Finlandaises qui n'ont rien cédé, la mission était extrêmement difficile. Mais si l'on regarde la rencontre, les Suissesses n'ont eu qu'une véritable chance de but. Elle a échu à Lena Marie Lutz à la 30e partie seule affronter la gardienne Anni Keisala. Avant cela, les Nordiques ont ouvert le score à la 12e grâce à Vainikka qui a profité du chaos devant la cage helvétique pour battre Andrea Brändli.

Mais en dépit de la domination finlandaise, le score n'était que de 1-0 après 40 minutes et laissait entrevoir les rêves les plus fous. Ce d'autant que les joueuses de Colin Müller ont bénéficié d'un power-play à la 43e à la suite d'un surnombre de leur adversaire. Mais plutôt que d'égaliser, les Suissesses ont perdu le puck à la bleue sur un cafouillage de Sinja Leemann. Partie en contre, Susanna Tapani a magnifiquement ajusté son tir pour donner deux longueurs d'avance à ses couleurs et mettre un gros coup sur la tête des Helvètes. Le 3-0 est tombé à la 55e sur un jeu de puissance parfaitement exécuté, même chose pour le 4-0 de la 60e.

La Finlande a dominé la partie du début à la fin et a parfaitement muselé les fers de lance de l'équipe de Suisse, Alina Müller et Lara Stalder. Les Lionnes nordiques avaient bien préparé ce match après avoir été battues 3-2 par les Suissesses lors du tour préliminaire.

Pour se rendre compte de la différence entre les deux formations, il suffit de se pencher sur le nombre de tirs durant le tiers médian. Les Finlandaises ont écrasé leurs adversaires 21-3 dans cette statistique assez parlante pour terminer avec 47 tirs à 15. /fwo-ATS