L’avenir incertain de Sarah Forster

Sarah Forster, entre déception, fierté et perspectives. L’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace, avec la Jurassienne, a perdu mercredi en petite finale olympique à Pékin. Après la désillusion, les Suissesses tentent de relever la tête ce jeudi pour digérer le parcours accompli en Chine. Sarah Forster estime que le groupe helvétique « peut être fier » de son tournoi olympique. De plus, la Vicquoise de 28 ans estime que les perspectives sont prometteuses avec un groupe « jeune » et « de qualité ». Quant à son avenir à elle, Sarah Forster ne dispose d’aucune certitude. Elle espère encore revêtir le maillot à croix blanche dans quelques mois lors du championnat du monde de hockey sur glace féminin. Quant à une future participation de la Jurassienne aux JO d’hiver 2026 en Italie, il est « trop tôt pour donner une réponse », selon la principale intéressée. Retrouvez un entretien complet ci-dessous.