Succès pour le HC Franches-Montagnes II, pas pour le HC Vendlincourt

Le HC Franches-Montagnes II domine le HC Moutier. Les Taignons ont battu les Prévôtois 5-1 mardi soir, en 2e ligue de hockey sur glace. C’est pourtant le club prévôtois qui a marqué le premier but, après 12 minutes de jeu… mais le HC Franches- Montagnes II a repris la main dès le début du 2e tiers-temps, pour ne rien lâcher. Trois des cinq buts du HCFM II ont été marqués par Leo Eyen. Le club taignon est donc 3e au classement, tandis que le HC Moutier est 6e.





Défaite de Vendlincourt

Le HC Vendlincourt a quant à lui subi la loi de Star Chaux-de-Fonds. Les Jurassiens ont été battus 5-4 après prolongations. Ils avaient pourtant ouvert le score à la 14e minute, mais les Neuchâtelois ont égalisé quelques minutes plus tard. Le 2e tiers-temps a été marqué par des buts de part et d’autre. C’est finalement Star Chaux-de-Fonds qui a fait la différence en prolongations. Au classement, les Neuchâtelois mènent le bal et le HC Vendlincourt est 4e. /cto