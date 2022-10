Muet, le HC Ajoie reste à quai

Un petit but aura suffi à replonger le HC Ajoie dans la défaite. Au lendemain de son succès à Ambri, la troupe de Filip Pesan n’a pas su confirmer devant son public. Elle a été battue par Zoug 1-0 dans le championnat de National League de hockey sur glace. Si le HCA n’a pas démérité, il a sérieusement manqué de tranchant offensif pour inquiéter le double champion de Suisse en titre. Les hockeyeurs « jaune et noir » restent malgré tout 11es du classement mais n’ont plus que 2 points d’avance sur le dernier rang.





« Zoug n’a jamais vraiment eu peur »

« On s’est bien battu ce soir mais on n’était pas du tout offensif », glisse Reto Schmutz. L’analyse de l’attaquant ajoulot résume parfaitement cette rencontre. Ajoie a tenu le choc face à une équipe alémanique en manque de confiance cette saison. « C’est 1-0 mais j’ai l’impression que Zoug n’a jamais vraiment eu peur de perdre ce match », lance encore le numéro 27 du HCA. Et c’est exactement cela. Les Jurassiens n’ont, pour ainsi dire, pas existé offensivement. Une preuve ? Ils n’ont cadré que 14 tirs sur l’ensemble du match. La statistique est encore plus criante sur la dernière période avec 3 tirs cadrés pour Ajoie malgré 2’ pleine en supériorité numérique et 3’06’’ à 6 contre 5 en fin de match à la suite de la sortie du gardien Tim Wolf. Les changements dans les trios d’attaque opérés en cours de rencontre n’ont rien changé.