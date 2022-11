Le derby jurassien pour Franches-Montagnes

La réserve du HC Franches-Montagnes fait d’une pierre deux coups dans le championnat de 2e ligue. Elle a dominé le HC Vendlincourt 6-2 samedi à Saignelégier dans le derby jurassien. Serrée jusqu’à la mi-match, cette rencontre a vu les Taignons marquer 4 buts entre la 31e et la 38e pour faire passer le score de 1-1 à 5-2. Sven Jeanbourquin et Leo Eyen ont inscrit des doublés. Le HCFM en profite pour grimper sur le podium et s’emparer de la 3e place à 2 points du leader. Il relègue le HCV au 5e rang et le précède de 1 point. /msc