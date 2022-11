Le HC Vendlincourt et le HC Moutier grimacent

A la maison ou à l’extérieur, le HC Vendlincourt et le HC Moutier ont tous deux connu la défaite. Les Ajoulots se sont inclinés 4-3 face à Trois-Chênce samedi à Porrentruy. Les joueurs de Gregroy Koulmey ont mis plus de trois quarts d’heure avant de se réveiller. Ils étaient menés 4-0 après 47’ de jeu. Bastien Studer et Colin Gerber ont ensuite réduit l’écart en supériorité numérique. Le premier cité a même inscrit un doublé à 1’05’’ de la sirène finale. Mais les Ajoulots n’ont pas réussi à revenir à hauteur des Genevois. Le HCV est 5e de la hiérarchie. Le néo-promu compte un point de retard sur le top 4.





Pas de points sur la route pour le HCM

Le HC Moutier a perdu 8-6 à Château-d’Oex. Le début de match raté a été fatal aux Prévôtois. Le score était de 4-0 après 20’ de jeu. Les Diables se sont repris ensuite. Bastien Houlmann et Yannick Dobler et Anthony Stalder ont réduit l’écart mais les Vaudois ont répondu par deux fois. Les hommes d’Arnaud Carnal sont restés à distance de leur adversaire grâce à des réussites de Jonas Eggler, Anthony Stalder pour un doublé, et Gaetan Forster. Mais les locaux ont eu le dernier mot à 59’’ de la sirène finale. Au classement, Moutier est 6e et compte deux points de retard sur le top 4. /nmy