Soirée à oublier pour Moutier et Franches-Montagnes II

Pas de point dans la besace pour le HC Moutier et pour le HC Franches-Montagnes II. Les deux équipes ont perdu, samedi soir, leur rencontre respective en 2e ligue de hockey sur glace. Les Prévôtois se sont inclinés 5-3 dans leur antre contre Villars. Ils avaient pourtant empoigné cette rencontre contre le leader du groupe 2 par le bon bout, eux qui menaient 2-0 après 20 minutes de jeu grâce à Etienne Estevez et Jonathan Ast. Mais les pénalités ont ensuite coûté cher. Les Vaudois ont, en effet, marqué à deux reprises avec un homme de plus sur la glace. La réduction de la marque du HCM par Alessio Assuelli n’allait pas changer l’issue de ce duel.

La réserve du HC Franches-Montagnes n’a pas fait mieux, loin s’en faut. Elle s’est sèchement inclinée 4-0 à domicile contre Château-d’Oex. Rapidement menés, les Taignons n’ont jamais su relancer cette partie. Au classement, le HCFM II demeure sur le podium du groupe 1, à égalité avec Neuchâtel qui est 4e. Le HCFM est quant à lui 5e avec deux points de retard sur ces deux équipes. /mle