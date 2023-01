Le HC Vendlincourt l’emporte face aux Young Sprinters

Victoire pour le HC Vendlincourt, en 2e ligue de hockey sur glace : les hockeyeurs ajoulots se sont imposés 5-2 (2-0, 1-0, 2-2) mardi soir face au Neuchâtel Young Sprinters. Jusqu’au 3e tiers-temps, les Jurassiens étaient face à des Neuchâtelois qui ne parvenaient pas à marquer… Ce n’est qu’à la 53e minute, alors que le HC Vendlincourt menait 4-0, que les Young Sprinters ont mis un premier but... et un deuxième dans la foulée. Pas de quoi réduire l’écart, d’autant que Julien Spinelli a encore marqué à la 59e, pour offrir un dernier point de plus à son équipe. Cette victoire permet au HC Vendlincourt de grapiller une place au classement : il est désormais 5e, juste derrière les Young Sprinters. /cto