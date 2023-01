L'artiste Cervenka terrasse le HCA

Le HC Ajoie n'a pas su arrêter la folle série de Roman Cervenka. Les Jurassiens ont perdu 4-1, vendredi soir, contre Rapperswil, en National League de hockey sur glace. Le Tchèque a illuminé la rencontre de son talent, réalisant trois assists. Il continue d’affoler les statistiques, lui qui a inscrit 16 points en six matches depuis le début de l’année. Cette saison, l’attaquant de 37 ans a amassé 44 points en 29 sorties, soit un moyenne de 1,52 point par rencontre.





Roman Cervenka et… une histoire de pénalités

Le public jurassien n’a pas mis beaucoup de temps à se familiariser avec l’artificier tchèque. Moins de quatre minutes étaient jouées à Porrentruy quand Cervenka a mis sur orbite le Suédois Pontus Aberg pour le 1-0. La rencontre s’est ensuite équilibrée et les deux équipes ont eu leurs chances et leurs moments forts. Le HCA est parvenu à égaliser à la 23e minute de jeu sur un numéro fantastique de Frédérik Gauthier en supériorité numérique. Dans la foulée, Ajoie a encore patiné par deux fois à 5 contre 4, sans parvenir à en profiter malgré l’élan provoqué par l’égalisation. Ce duel a trouvé son dénouement dans la dernière période, en l’espace de moins de cinq minutes. Servi par… Roman Cervenka, le Canadien Maxim Noreau a trompé Tim Wolf à 5 contre 4, alors qu’Andrew Rowe a permis à son équipe de prendre deux longueurs d’avance à la 55e minute de jeu, consécutivement à une passe en volée de l’inévitable Tchèque (quel artiste !). Assommé mais volontaire, le HCA a encore encaissé un but dans la cage vide.





Revanche dans moins de 48h

Ajoulots et St-Gallois se retrouveront dimanche à 15h45 en terre alémanique. Pour espérer ramener des points de ce déplacement, le HCA devra faire preuve de discipline et de réalisme, deux ingrédients qui lui ont fait défaut ce vendredi. Bastien Pouilly est catégorique : « Nous devrons prendre moins de pénalités », note le défenseur ajoulot qui souhaitait célébrer d’une autre manière sa prolongation de contrat, ajoutant qu’Ajoie devra impérativement faire fructifier ses moments forts, ce qu’il n’est pas parvenu à faire à Porrentruy. /mle