Victoire de Moutier, revers de Franches-Montagnes II et Vendlincourt

Le HC Moutier a soigné son offensive. Les hockeyeurs prévôtois l’ont emporté 7-1 (2-0 2-1 3-0) dans la patinoire des Trois Chênes à Thônex samedi en 2e ligue. Ils se sont détachés de trois longueurs à la 21e après des réussites de Leroy Bleuer, Yannick Dobler et Tim Hostettmann. La lanterne rouge du groupe 2 a réduit l’écart, mais Jonathan Ast a permis aux visiteurs de prendre le second thé avec trois sucres d’avance. Les joueurs d’Arnaud Carnal ont fait cavalier seul dans la dernière période en inscrivant trois nouveaux buts par Warren Bleueur, ainsi que par Jonathan Ast et Yannick Dobler qui ont signé un doublé. Le HCM engrange une troisième victoire consécutive. Il reste 4e du classement et se rapproche à un point du podium.





Le HCFM II renversé

Le HC Franches-Montagnes II a craqué en deuxième partie de match. Les Taignons se sont inclinés 6-3 (1-1 2-1 3-1) contre Meyrin sur leur glace de Saignelégier. Ils menaient 2-1 à la 35e grâce à des réussites de Matteo Jacob Cédric Brêchet et Léo Eyen, avant d’encaisser deux buts en moins de trois minutes. Ils ont à nouveau cédé deux fois au retour de la seconde pause pour se voir mener de trois longueurs. Alain Jobé a réduit l’écart, mais les Genevois, 2es du groupe 2, ont scellé le score dans la foulée.





Le HCV étrillé

Le HC Vendlincourt a été sèchement battu chez le leader du groupe 2. Les Ajoulots se sont inclinés 9-2 (4-0 3-0 2-2) à Villars. Ils étaient déjà menés 4-0 après 12 minutes de jeu. Les Vaudois ont encore marqué à trois reprises dans le tiers médian. Les visiteurs ont finalement trouvé le chemin des filets en fin de match par l’intermédiaire de Miguel Orlando et Romain Bieri. Le HCV concède sa 4e défaite de rang. /emu