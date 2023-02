Moutier corrige Erguël, le HCFM II en panne d'inspiration

Le HC Moutier s’adjuge largement le dernier derby du championnat régulier. Il a battu l’Erguël HC 6-1 (0-0, 5-0, 1-1) mardi soir en 2e ligue de hockey sur glace. Les deux équipes se sont neutralisées dans la première période, avant que les Prévôtois n’assomment par cinq fois leur voisin dans la deuxième. Malgré un but inscrit par l’EHC dans le dernier tiers, l’écart était trop important pour espérer renverser la situation.

Le HC Moutier termine donc quatrième du classement de saison régulière, ce qui lui assure de commencer les play-off à domicile.





Rien à faire pour le HC Franches-Montagnes II

La soirée a été plus compliquée pour la réserve du HCFM mardi soir. Elle recevait le leader du classement Star Chaux-de-Fonds et s'est inclinée 3-0 (0-0, 0-1, 0-3). Les deux équipes ont fait jeu égal dans la première période. Mais les visiteurs ont ouvert la marque dès l'entame du deuxième tiers. C'est en toute fin de match que les Neuchâtelois ont marqué le 2-0 dans le but vide, puis le 3-0 quelques secondes plus tard. Le HCFM II termine en 3e position du championnat régulier. /lge-tna