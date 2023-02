« Une opportunité en or » pour Noah Patenaude

Qui dit patience ne veut toutefois pas dire manque d’ambition pour l’international junior. S’il n’a pas eu de discussion sur le rôle que veut lui confier le directeur sportif du HCA Julien Vauclair la saison prochaine, Noah Patenaude veut « prouver que je peux être au moins 2e gardien et faire partie de cette équipe ». Le Neuchâtelois se décrit comme « assez calme et explosif dans le but », un jeu « un peu similaire » à celui de son nouveau coéquipier Tim Wolf. Pour chiper la place du Zurichois dans la cage ajoulote, Noah Patenaude sait qu’il doit se mettre à niveau de la National League. « Le jeu est plus rapide, il faut s’habituer à cette vitesse », confie-t-il. Pas de quoi le stresser. « Ça va aller petit à petit », lance-t-il plein de sagesse. /msc