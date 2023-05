Frédérik Gauthier reste au HC Ajoie

Le HC Ajoie mise sur la stabilité. Après les prolongations de contrat de Gregory Sciaroni et Fabio Arnold annoncées lundi, c’est au tour de Frédérik Gauthier d’obtenir une nouvelle entente avec le club de National League. L’attaquant canadien va disputer une 2e saison dans le Jura. Le HCA précise ce mercredi matin que le nouveau contrat comporte une option pour un hiver supplémentaire. Frédérik Gauthier est ainsi le 5e étranger des Vouivres pour la saison prochaine, aux côtés de TJ Brennan, Guillaume Asselin, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. Auteur de 30 points (12 buts et 18 assists) pour sa 1re saison en « jaune et noir », le Québécois « s’est petit à petit imposé comme l’une des pièces maîtresses du dispositif ajoulot », selon le club jurassien. Le directeur sportif du HCA Julien Vauclair évoque un « étranger fiable et talentueux ».





Devos sur le billard

Le HC Ajoie donne également des nouvelles de Philip-Michaël Devos. Touché au dos en fin de saison, l’attaquant « s’est récemment fait opérer d’une hernie discale. L’intervention s’est bien passée ». Le retour à l’entraînement du Québécois sera planifié lors d’un prochain contrôle médical. /comm-msc