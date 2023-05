Deux attaquants prolongent au HC Ajoie

Grégory Sciaroni et Fabio Arnold porteront toujours le maillot du HC Ajoie la saison prochaine. Le club ajoulot de hockey sur glace annonce ce lundi la prolongation de ses deux attaquants pour une saison. Grégory Sciaroni a inscrit 2 buts et distribué 6 passes décisives en 47 matches lors de la saison écoulée. Fabio Arnold a lui comptabilisé 2 buts et 4 passes décisives en 57 matches. « Ces deux attaquants sont des exemples de combativité sur la glace. Ils mettent beaucoup de pression sur les défenses adverses et sont importants dans ce rôle », estime l’entraîneur ajoulot Julien Vauclair. /comm-mmi