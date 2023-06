Un soutien du HC Ajoie à la lutte contre le cancer

Le HC Ajoie vient en aide à la ligue jurassienne contre le cancer et à l’AJAFEC, l’association jurassienne d’aide aux familles d’enfants atteints de cancer. Il leur a remis mardi soir en chèque d’un montant de 12'438 francs. Cet argent a été collecté le 4 février lors de plusieurs actions menées par le club jurassien de hockey sur glace et son académie. Le HCA a notamment porté un maillot spécial face à Lausanne et mis ensuite les chandails aux enchères. Les deux associations reçoivent « la moitié de la somme pour l’investir dans l’aide aux malades et à leurs familles », écrit le HC Ajoie mercredi soir dans un communiqué. /comm-msc