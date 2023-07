« L’excellente saison comptable » du HC Ajoie

« L’aspect financier sauve cette saison ». C’est avec un large sourire que Patrick Hauert a lancé l’assemblée générale du HC Ajoie jeudi soir à Porrentruy. Le président des « jaune et noir » s’est réjoui du résultat comptable enregistré par son club. Et pour cause. Pour la 1re fois de son histoire, le HCA a dépassé les 12 millions de produits (12,2 millions) pour dégager un bénéfice de 420'000 francs au terme de l’exercice 2022/2023. « On a beaucoup souffert sur la glace », a rappelé le chef d’entreprise, tout en soulignant que « l’engouement populaire et la confiance de nos partenaires économiques ont été au-delà des espérances ». Ces deux points permettent effectivement aux hockeyeurs de National League de passer un nouveau cap financier. Avec une moyenne de spectateurs par match qui a grimpé de 3'600 à 4'200 et les 6 parties de play-out et de barrage jouées à Porrentruy mais non budgétisées, le club à la Vouivre a généré 1,7 million de recettes supplémentaires. Il faut encore y ajouter 900'000 francs de rentrées publicitaires de plus que la saison précédente pour atteindre ce chiffre d’affaires record, en hausse de 37%. En parallèle, le HC Ajoie a intégralement remboursé ses prêts Covid.