Un nouvel écrin déjà bien adopté par les fans du HC Ajoie

« C’est vraiment bien, c’est très grand, on a une partie pour manger, et une partie pour « faire la noce », donc il n’y a que du positif », signale Loïs, habitué des lieux, après un récent match à domicile. Un constat auquel Bryan, autre supporter des Vouivres, souscrit également : « C’est excellent, un bien beau bâtiment. Je trouve qu’il y a une très belle ambiance. Franchement, c’est très sympathique. D’après moi, le coin restauration et le coin festif se marient totalement ! »

De l’autre côté de la bande, on ressent tout de même une certaine nostalgie. Carine, si elle voit plutôt d’un bon œil la réalisation, « trouve dommage qu’il n’y ait pas plus de séparation entre le nouveau « Cube » et l’espace restauration, ce qui donne un peu l’impression d’être à moitié dans l’un et à moitié dans l’autre ». Elle poursuit : « Ça n’est plus tout à fait la même chose qu’avant… Je suis très nostalgique, mais il y a quand même une bonne ambiance, davantage de monde, et on s’amuse quand même ! » Un avis partagé par Romain : « Je trouve cela un peu moins « familial », mais il fallait changer. Le nouveau « Cube » est notamment bien plus grand que l’ancien, et vraiment bien », souffle le jeune homme entre deux pas de danse.

Et Rolande de réconcilier les différentes opinions des supporters ajoulots : « Je trouve cette nouvelle construction super. Il y a toujours une bonne ambiance. La tente c’était mythique, c’était vraiment quelque chose… mais il faut progresser : si on veut se maintenir en National League, je pense que c’est un des passages obligés. » /tbe